Splyce’a kaybeden Misfits LEC’in mevsim finallerine gidemiyor

LEC'in 2019 Bahar Mevsimi öncesinde kafaya oynamasına kesin gözüyle bakılan Misfits, mevsim finallerine bilet alamadı. GorillA, sOAZ ve Febiven transferleriyle ses getiren Misfits ekibi mevsimi 8. sırada tamamlayacak gibi görünüyor.

Avrupa'nın yeni League of Legends organizasyonu LEC'e iyi başlayan Misfits'in performansı 26 Ocak'ta oynadığı Vitality karşılaşmasından sonra fazlasıyla düştü. GGespor'un haberine göre; 2019 Bahar Mevsimi'nde son hafta karşılaşmaları dün oynanmaya başlanırken, Splyce ile karşılaşan Misfits'in mevsim finalleri için galibiyet alması gerekiyordu.

Misfits'in mevsimi 5. sırada bitirebilme olasılığı vardı ve Splyce karşısında galip gelmek, onları G2'nun rakibi olmaktan kurtaracaktı. Ancak Misfits, düşük performansıyla karşılaşmayı kay

SPLYCE'IN GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDİYOR



Aslında Splyce karşısında oldukça sağlam seçimler yapan Misfits, karşılaşmaya altın farkı sağlayarak başlamıştı. Ancak karşılaşmanın geri kalanında rakibi karşısında bir türlü avantaj sağlayamamaları mağlubiyeti getirdi.

Splyce'ın Nişancısı Kobbe'nin yaptığı Vayne seçimi nedeniyle hasar çıkartabilen bir takıma dönüşmesi zaman alacaktı ve Misfits için bu bulunmaz bir şanstı. Splyce, oldukça genç kadrosuyla mevsimin genelinde oynadığı şekilde oynadı.

Karşılaşma geç safhaya kaldıktan sonra Vayne'in sahneye çıkmasıyla birlikte Splyce önceden planladığı şekilde galibiyeti avuçladı. Misfits galibiyetiyle birlikte galibiyet serisini dört maça çıkaran Splyce, LEC'in 2019 Bahar Mevsimi'nde 2. sırada bulunuyor ve muhtemelen mevsim finallerinde Fnatic ile karşılacaklar.