Zafer Dadaş'ın

Transfer yasağını karşılaşmadan 2 gün önce kaldıran ve 9 transfer yapan Ankaragücü, Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede akılda kalan pozisyonlarda; başkent temsilcisinde Sarlija'nın şutunu Hasan çizgiden çıkartırken, 44. dakikada da Dadaş'ta Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye çektiği enfes plase şutta top, üst direğe çarparak auta gitti.



EMRAH BAŞSAN ETKİSİ

Erzurumspor'da, 46'da Rashad'ın ağlara giden şutunu Sarlija diziyle çıkardı. 61'de Ankaragücü, yeni transferi Bolingi'yle öne geçti. 68'de Emrah Başsan'ın beraberlik golü VAR'a takıldı. Dadaşlar son 15 dakikada ise oyuncu değişikliklerinin meyvesini aldı. 75'te Emrah'ın ortasında Oltan Karakullukçu kafayla eşitliği sağladı. 79'da da Sissoko'nun ortasında yine Oltan kafayla takımına galibiyeti getiren isim oldu: 1-2.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"

Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, haklı bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Özellikle 2. yarıda çok iyi oynadıklarını belirten Şifo Mehmet, "Golden sonra pes etmedik. Golü bulduk, iptal oldu. Biraz daha fiziksel gücümüzle rakibi eksilttik ve golü bulduk. Haklı bir galibiyet oldu" diye konuştu. Rakibin alışık olduğu 11'le sahaya çıktığını ve bunun avantajını yaşadığını anlatan A.Gücü hocası Fuat Çapa ise, "Bizim de eksiklerimiz net şekilde ortaya çıktı" dedi.



Zorlu maçın kahramanı Oltan Karakullukçu takımına galibiyeti getiren golleri attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. 29 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. İki gol atmamdan daha önemlisi 3 puanı kazanmaktı. Ankaragücü zor bir deplasman. Galibiyet için mutluyum" dedi.



Oltan Karakullukçu gelen ortalara kafayı vurarak takımına ilk maçta 3 puanı kazandırdı.