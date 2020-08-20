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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Dadas’ta üçlü sov

Dadas’ta üçlü sov

Erzurumspor; Litvanyalı sol açık Novikovas’la imza attı. Gürcü kaleci Makaridze ve Kenyalı ön libero Omolo ile de el sıkıştı.

'in yeni ekibi BB Erzurumspor, Polonya'da L.Varşova'nın Litvanyalı sol açığı Novikovas'la imza attı, Portekiz ekibi V.Setubal'ın Gürcü kalecisi Makaridze, 'da Cercle Brugge'de oynayan Kenyalı ön libero Omolo ile el sıkıştı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in, "Minimum 10 oyuncu almalıyız" talebini boş bırakmayan mavi-beyazlı kurmaylar, imzaları attırmaya başladı. 30 yaşındaki, 1.94 boyundaki kaleci Makaridze, 14 kez milli oldu ve Setubal'de 37 maçta, 46 gol yedi. 31 yaşındaki Omolo, Belçika'da 12 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı, 19 kez milli formayı giydi. 29 yaşındaki Novikovas ise 24 maçta 4 gol, 5 asist yaptı. 55 kez milli takımda boy gösterip, 7 gol attı.
  1. 20.8.2020
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