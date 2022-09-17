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AL JANOUB STADYUMU

Al Janoub Stadyumu, Katar'ın Al Wakrah kentinde bulunan ve 16 Mayıs 2019'da açılışı yapılan, açılır tavanlı bir futbol stadyumudur. Bu, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası için Halife Uluslararası Stadı'nın yenilenmesinden sonra sekiz stadyum arasında ikinci olanıdır.

Statlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:58
AL JANOUB STADYUMU

Al Janoub Stadyumu, Katar'ın Al Wakrah kentinde bulunan ve 16 Mayıs 2019'da açılışı yapılan, açılır tavanlı bir futbol stadyumudur. Bu, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası için Halife Uluslararası Stadı'nın yenilenmesinden sonra sekiz stadyum arasında ikinci olanıdır.

Stadyumun tasarımcıları, bölgeden inci dalgıçları tarafından kullanılan ve Basra Körfezi'nin akıntılarında örülen geleneksel Dhow teknelerinin yelkenlerinden ilham aldı. Eğrisel çatı ve dış cephe, Al Wakrah'ın denizcilik tarihine atıfta bulunur ve ayrıca izleyicilere bir gemide olma hissi vermeyi amaçlayan bir anlayışlayışla dizayn edilmiştir. Stadyumun koltuk kapasitesi ise 40.000'dir.

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