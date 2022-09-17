Doha, Katar'ın başkenti ve en büyük şehridir. Şehir, ülkenin doğusunda Basra Körfezi kıyısında yer almaktadır. Doha'nın nüfusu 2015 yılı itibarı ile 956,460 olup[1] ülke nüfusunun yüzde 40'ı şehir ve banliyölerinde yaşamaktadır ve aynı zamanda ülkenin ekonomik merkezidir.

Nüfusun büyük çoğunluğunu hâlen devam etmekte olan inşaat sektöründe çalışan yabancı uyruklu işçiler oluşturur. Şehrin büyük bir ticaret ve alışveriş merkezine dönüştürülüp Orta Doğu'da Dubai ile yarışır bir şehir olması planlanmaktadır.

Doha, Katar'ın ekonomik merkezidir. Şehir, ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz şirketleri dahilinde çok sayıda yerli ve yabancı kuruluşun merkezine ev sahipliği yapmaktadır.