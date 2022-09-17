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AL KHOR (EL HAUR)

Belediye, kuzeyde Medinet eş Şemal, güneybatıda Er Reyyan, güneyde Umm Selal ve güneydoğuda Ed Daayin belediyeleri ile komşudur. Başkent Doha'ya yaklaşık olarak 50 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 1,638.2 km² olan belediyenin nüfusu 2010 yılı itibarı ile 213,628'dir.

Şehirler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 10:57
AL KHOR (EL HAUR)

Belediye, kuzeyde Medinet eş Şemal, güneybatıda Er Reyyan, güneyde Umm Selal ve güneydoğuda Ed Daayin belediyeleri ile komşudur. Başkent Doha'ya yaklaşık olarak 50 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 1,638.2 km² olan belediyenin nüfusu 2010 yılı itibarı ile 213,628'dir.

El Haur'un ana geçim kaynağı balıkçılık ve turizmdir. Ayrıca şehir Ras Laffan Endüstriyel Şehri'ne yakınlığından dolayı birçok çalışana ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin futbol takımı Al-Khor SC olup maçlarını Al-Khor SC Stadyumu'nda oynamaktadır.

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