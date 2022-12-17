Hırvatistan Fas: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenen kupanın yarı finalinde Arjantin'e mağlup olan Hırvatistan ile son şampiyon Fransa'ya yenilen Fas, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan ve 44 bin 137 taraftarın takip ettiği müsabakada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gvardiol ile 42. dakikada Orsic kaydetti. Fas'ın tek golüne ise 9. dakikada Dari imza attı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde eden Fas ise turnuvayı dördüncü bitirdi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan Hırvatistan, üçüncülük ödülünü aldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Katar Futbol Federasyonu Başkanı Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, Hırvatistan'ın teknik ekibi ile oyuncularına üçüncülük madalyalarını takdim etti.

Hırvat futbolcular, madalya töreninin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular, dünya üçüncülüğünü yakınları ve taraftarlarıyla kutladı.

İKİNCİ KEZ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra üçüncü oldu.

2018'de final oynayan ancak Fransa'ya yenilerek ikincilikle yetinen Hırvatistan, bu turnuvada Fransa 1998'in ardından ikinci kez üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Hırvatistan, 1998'deki üçüncülük maçında Hollanda'yı da aynı skorla mağlup etmişti.

GVARDIOL DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN EN GENÇ HIRVAT OYUNCU OLDU

Josko Gvardiol, Dünya Kupası'nda gol atan en genç Hırvat oyuncu unvanını elde etti.

Hırvat futbolcu, 20 yaş 328 gün ile bu unvanın sahibi oldu. Gvardiol böylece 22 yaş 267 günle 2002 Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran Ivica Olic'i geride bıraktı.

Turnuvada sergilediği performansla dikkati çeken Josko Gvardiol, üçüncülük maçının en iyi oyuncusu seçildi.

MÜCADELENİN GOLLERİ

⚽️ GOOLL! | MAÇ MÜTHİŞ BAŞLADI, GOLLER PEŞ PEŞE GELİYOR! ZIYECH ORTALADI, DARI ATTI! SKORDA DENGE VAR... 🇲🇦 pic.twitter.com/SPhPz0JXLa — TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022