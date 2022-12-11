Ronaldo'nun kardeşi Elma Aveiro'dan sert tepki! "Bir adamı öldürdünüz"

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'la karşılaşan Portekiz, rakibine 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Güney Kore maçında olduğu gibi karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sonradan oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, mücadele sonrası ise gözyaşlarını tutamadı.

Ronaldo'nun yedek kalması birçok ismi kızdırdı. Yıldız ismin kız kardeşi Elma Aveiro da sert ifadeler kullanarak Fernando Santos'u istifaya çağırdı.

Aveiro, Instagram'da kardeşi Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafın altına "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz" ifadelerini kullanırken yorumunun sonuna ise "Fernando istifa" hashtag'ini ekledi.