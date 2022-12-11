Haberler Dünya Kupası 2022 Ronaldo'nun kardeşi Elma Aveiro'dan sert tepki! "Bir adamı öldürdünüz"

Ronaldo'nun kardeşi Elma Aveiro'dan sert tepki! "Bir adamı öldürdünüz"

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'a Ronaldo eleştirisi vardı. Mücadeleye yedek başlayan tecrübeli oyuncunun kız kardeşinden de Fas maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 09:55
Ronaldo'nun kardeşi Elma Aveiro'dan sert tepki! "Bir adamı öldürdünüz"

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'la karşılaşan Portekiz, rakibine 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Güney Kore maçında olduğu gibi karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sonradan oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, mücadele sonrası ise gözyaşlarını tutamadı.

Ronaldo'nun yedek kalması birçok ismi kızdırdı. Yıldız ismin kız kardeşi Elma Aveiro da sert ifadeler kullanarak Fernando Santos'u istifaya çağırdı.

Aveiro, Instagram'da kardeşi Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafın altına "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz" ifadelerini kullanırken yorumunun sonuna ise "Fernando istifa" hashtag'ini ekledi.

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