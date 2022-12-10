Haberler Dünya Kupası 2022 Pierre Van Hooijdonk'tan Van Gaal eleştirisi!

Pierre Van Hooijdonk'tan Van Gaal eleştirisi!

Son dakika spor haberi: Hollanda'nın efsane isimlerinden Pierre Van Hooijdonk, ülkesinin Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e elendiği karşılaşma sonrası teknik direktör Van Gaal'i eleştirdi. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 09:50
Pierre Van Hooijdonk'tan Van Gaal eleştirisi!

Van Hooijdonk maç sonu sözlerinde Van Gaal'in penaltı atıcıları konusunda yanlışlık yaptığını belirterek, "İstatistikleri inceledim, Hollanda'da en yüksek yüzdeli penaltıcının Vincent Janssen olduğu biliniyordu. 119. dakikada penaltı atmak istemeyen birinin yerine Janssen'i oyuna sokamaz mıydık? Gakpo'nun yerine Noa Kang girdi ama Janssen oyuna alınmadı" açıklamasını yaptı.

Hollanda, maçtaki seri penaltılarda Van Dijk ve Berghuis'in atışlarından yararlanamamıştı.

Van Hooijdonk'un dikkat çektiği Vincent Janssen, Belçika Ligi'nde bu sezon 17 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergiledi.

2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de forma giydi.

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