Fas Portekiz maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.

Al Thumama Stadı'nda oynanan maç saat 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor.

FAS - PORTEKİZ İLK 11'LER

Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat Allah, Amrabat, Amallah, Ounahi, Ziyech, Boufal, En Nesyri

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro, Neves, Fernandes, Otavio, Bernardo Silva, Gonçalo, Felix

FAS - PORTEKİZ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.

Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

3. RANDEVU

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı.

Meksika 1986'da yapılan müsabaka Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rusya 2018'deki karşılaşmayı ise Portekiz 1-0 galip tamamladı.