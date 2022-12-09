Haberler Dünya Kupası 2022 İngiltere Fransa maçı öncesi Didier Deschamps'tan Kylian Mbappe yorumu!

İngiltere Fransa maçı öncesi Didier Deschamps'tan Kylian Mbappe yorumu!

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps açıklamalarda bulundu ve Kylian Mbappe hakkında konuştu. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 18:37
İngiltere Fransa maçı öncesi Didier Deschamps'tan Kylian Mbappe yorumu!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, strese girmeden ve baskı altında oynamadan yarı finale yükselmek istediklerini söyledi.

Deschamps, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde yarın İngiltere ile oynayacaklar maç öncesinde FIFA Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin ne yapacağını bilen bir takım olduğunu aktaran Deschapms, "Her maça en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Strese girmenin ve kendimizi baskı altına sokmanın bir anlamı yok. Hedefimiz yarı finale yükselmek." dedi.

Turnuvada şu ana kadar 5 golü bulunan Kylian Mbappe ile ilgili soruya deneyimli çalıştırıcı, "İngiltere Kylian için hazırlık yapacaktır ama o fark yaratabilecek bir pozisyonda." yanıtını verdi.

Fransız teknik adam, "Tempo maçın anahtarlarından biri. Hızlı olduğunuzda rakibin organize olmak için daha az zamanı var. Gol atmak için hızdan daha fazlası gerekiyor. İngiltere, bu alanda güçlü ve kontrataklarla çok sayıda gol attı. Ayrıca teknik beceri, gol atma kapasitesi ve duran toplarda tehlikeli olma gibi birçok özelliğe de sahipler." diye konuştu.

Basın toplantısına katılan kaleci Hugo Lloris de Tottenham'dan takım arkadaşı Harry Kane ile güçlü bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, "9 yıldır birlikte oynuyoruz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Söyleyecek sadece olumlu şeylerim var. Hem kulübü hem de İngiltere için çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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