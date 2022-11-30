Suudi Arabistan Meksika 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecanın oldukça yüksek olduğu bir maç geride kaldı.
C Grubu'nun son maçlarında Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Meksika oldu. Meksika maçtan galibiyetle ayrılmasına karşın gruplardan çıkmayı başaramadı.
Meksikada goller 47'de Martin ve 52'de Chavez'in ayağından geldi.
Suudi Arabistan'ın tek golünü ise 90+6'da Dawsari kaydetti.
Meksika'nın galibiyetine karşın gruplardan Polonya averajle 2. sıradan yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
🏆⚽ GOOLL! | Martin, kornerden gelen topu iyi takip etti ve Meksika'yı öne taşıyan golü kaydetti... pic.twitter.com/YuBqrGz9o0— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022
⚽GOOOLL!! Julian Alvarez topu 90'a gönderdi! Arjantin iyice rahatladı... pic.twitter.com/fFYGpXzgSF— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022
🏆⚽ GOOLL! | Salem attı, Suudi Arabistan farkı 1'e indirdi. pic.twitter.com/dOJWV5CTGf— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022