Haberler Dünya Kupası 2022 Suudi Arabistan Meksika 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Suudi Arabistan Meksika 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda nefes kesen bir mücadele geride kaldı. C Grubu'nun son maçlarında oynanan mücadelede Suudi Arabistan ile Meksika kozlarını paylaştı. Meksika rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmesine karşın gruplardan çıkmayı başaramadı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 00:01 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 00:17
Suudi Arabistan Meksika 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecanın oldukça yüksek olduğu bir maç geride kaldı.

C Grubu'nun son maçlarında Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Meksika oldu. Meksika maçtan galibiyetle ayrılmasına karşın gruplardan çıkmayı başaramadı.

Meksikada goller 47'de Martin ve 52'de Chavez'in ayağından geldi.

Suudi Arabistan'ın tek golünü ise 90+6'da Dawsari kaydetti.

Meksika'nın galibiyetine karşın gruplardan Polonya averajle 2. sıradan yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
Son dakika haberi: Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sırbistan Milli Takımı’nı karıştırdı! Dünya Kupası’nda flaş yasak ilişki skandalı…
7 aylık hamile olan Hazal Kaya siyah taytıyla karnı burnunda poz verdi! Ali Atay’ın biricik eşinin son haline bakın! “Kızıma yarasın...”
Buruk raporu verdi! Transfer...
Fransa'yı yenen Tunus'a 3 puan yetmedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arjantin lider olarak son 16'da!
Ben White milli takım kampından ayrıldı!
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
ELEV Eğitim Vakfı Okullarından LGS Hazırlık Maratonunda Anne Babalara Tavsiyeler
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus'tan Pedro sözleri! "Hastaneye gitti..." Jorge Jesus'tan Pedro sözleri! "Hastaneye gitti..." 23:51
Iraola: F.Bahçe maçı hak etti Iraola: F.Bahçe maçı hak etti 23:19
Ziraat Bankkart deplasmanda galip! Ziraat Bankkart deplasmanda galip! 23:17
Trabzonspor Tiktok hesabını Hamsik ile duyurdu Trabzonspor Tiktok hesabını Hamsik ile duyurdu 22:13
F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! 21:55
F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! 21:37
Daha Eski
G.Saraylı yıldız idmanda sakatlandı! G.Saraylı yıldız idmanda sakatlandı! 19:19
Brezilya efsanesi Pele hastaneye kaldırıldı Brezilya efsanesi Pele hastaneye kaldırıldı 19:13
İspanyol rakete 2 ay men cezası! İspanyol rakete 2 ay men cezası! 19:02
PSG satılığa çıktı! İstenen rakam... PSG satılığa çıktı! İstenen rakam... 18:46
Gaziantep FK'da olağanüstü seçim kararı! Gaziantep FK'da olağanüstü seçim kararı! 18:17
Fenerbahçe - Rayo Vallecano | CANLI Fenerbahçe - Rayo Vallecano | CANLI 18:17