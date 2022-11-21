Haberler Dünya Kupası 2022 Senegal Hollanda: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Senegal Hollanda: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nun 2. karşılaşmasında Senegal ile Hollanda kozlarını paylaştı. Hollanda mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 21:03 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 21:14
Senegal Hollanda: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar 2022 Dünya Kupası'nın A Grubu'nun 2. karşılaşmasında Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Portakallar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Gakpo'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazda van Dijk'ın uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

39. dakikada Berghuis'in ceza yayı önünden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

54. dakikada sağ taraftan Gakpo'nun kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen van Dijk'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

66. dakikada Diatta'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dia'nin, bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Noppert topu kornere çeldi.

74. dakikada Ismaila Sarr'ın pasında Gueye, ceza yayı üzerinden içeri girerek yaptığı vuruşta kaleci Noppert gole izin vermedi.

85. dakikada Depay pasını De Jong'a aktardı. De Jong'un ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Gakpo, kaleci Mendy'den önce kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

90+9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Depay'ın yerden vuruşunda kaleci Mendy topu oyun alanına çeldi. Klaassen seken topu tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. 0-2

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