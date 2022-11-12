Mane'de büyücüler devrede

Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal'in kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Mane'nin 26 kişilik listede kendine yer bulması dikkat çekti. Akıllara hemen FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura'nın, "Büyücüleri devreye sokacağız. İşe yarar mı bilmiyorum ama yine de kullanacağız. Mucizelere ihtiyacımız var. Mane orada olmalı" açıklaması geldi. Senegal A Grubu'nda Katar, Hollanda ve Ekvador'la mücadele edecek.
Katar'dak, Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal'in kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Mane'nin 26 kişilik listede kendine yer bulması dikkat çekti. Akıllara hemen FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura'nın, "Büyücüleri devreye sokacağız. İşe yarar mı bilmiyorum ama yine de kullanacağız. Mucizelere ihtiyacımız var. Mane orada olmalı" açıklaması geldi. Senegal A Grubu'nda Katar, Hollanda ve Ekvador'la mücadele edecek.