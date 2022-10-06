Ukrayna'ya 2033 Dünya Kupası sürprizi! İspanya ve Portekiz...

İspanya Başbakanı Sanchez yaptığı açıklamalarda İspanya, Portekiz ve Ukrayna'nın 2030 Dünya Kupası ev sahipliğine hazır olduklarını açıkladı.

Portekiz Başbakanı Costa ise, "Birinci sınıf turnuvalar düzenleme kapasitesine sahibiz. Portekiz ve İspanya, Ukrayna ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.

2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay'ın da ortak adaylığı bulunuyor.

Suudi Arabistan, Mısır ve Yunanistan'ın da ortak bir teklif iletmesi bekleniyor. Turnuvanın ev sahibi, 2024'te FIFA kongresinde belli olacak.