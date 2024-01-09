Haberler Dizi Haberleri BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 53. BÖLÜM FRAGMANI | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı İZLE

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 53. BÖLÜM FRAGMANI | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı İZLE

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Yer altı dünyasının babası Cezayir'in başına gelecekler merak ediliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 53. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 01:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 01:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 53. BÖLÜM FRAGMANI | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı İZLE

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 53. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 51. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm fragmanı izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Erman, sağ kolu Tazıyev'i kurtarmak yerine yurt dışına kaçmaya çalışır ancak Cezayir ve Gardaşov'un elinden kaçamaz. Cezayir ve Gardaşov ezeli düşmanlarını ortadan kaldırmayı başarır. Fakat olaylar durulmaz.

Erman'ın da ölümüyle Cezayir'in ölmesini isteyenlerin sayısı giderek artar. Vedat, Amerika'nın gözünde değerini arttırabilmek için Cezayir'i öldürmeye kararlıdır

Bunun için Berfin'i kullanarak Cezayir'e tuzak kurar. Gardaşov ile birlikteyken gerçekleşen bu saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Cezayir için asıl yıkıcı olan ise hiç beklemediği bir ihanettir.

Cancal Ağa'nın karısı Leyla'yı öldürtmek için saldırı planlayan kişi olduğunu öğrenir. Ortaya çıkan bu gerçekler tüm dengeleri değiştirir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

DİĞER
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı || Skor belli oldu! İŞTE MAÇ SONUCU
İşte T10F'den ilk görüntüler | Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg dünya sahnesinde! Yeni modelin özellikleri neler? Ne zaman yollarda olacak?
G.Saray'a dönecek mi? Hocası açıkladı
F.Bahçe'den şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜÇ KIZ KARDEŞ 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Aile 28. yeni bölüm fragmanı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Ocak rakamları
10 Ocak gazeteciler günü kutlama mesajları
10 Ocak ne günü?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! 01:30
Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor 01:24
İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... 01:04
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 00:55
Anadolu Efes Atina'da kayıp! Anadolu Efes Atina'da kayıp! 00:06
G.Saray'a dönecek mi? Hocası açıkladı G.Saray'a dönecek mi? Hocası açıkladı 00:02
Daha Eski
VakıfBank deplasmanda kazandı! VakıfBank deplasmanda kazandı! 23:00
Toroğlu Santos görüşmelerinin perde arkasını açıkladı! Toroğlu Santos görüşmelerinin perde arkasını açıkladı! 22:47
Topraktepe'den Semih sözleri! "Tüylerimiz diken diken" Topraktepe'den Semih sözleri! "Tüylerimiz diken diken" 22:38
Gedson Fernandes: Rize'de evimde gibi hissettim! Gedson Fernandes: Rize'de evimde gibi hissettim! 22:28
Rashica: İyi bir iş çıkardık Rashica: İyi bir iş çıkardık 22:18
Semih Kılıçsoy: İdolüm Sergio Aguero! Semih Kılıçsoy: İdolüm Sergio Aguero! 22:18