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SAFİR 17. BÖLÜM İZLE | atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 25 Aralık Pazartesi günü 17. bölümüyle ekranlara gelecek diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 12:11
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SAFİR 17. BÖLÜM İZLE | atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR 17. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 17. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 25 Aralık Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 17. bölüm bilgileri...

SAFİR 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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SAFİR 17. BÖLÜM KONUSU

Feraye, Cemile ve Aleyna'nın evi basması sonucu çok zor bir durumda kalır. Yaman her ne kadar Feraye'yi sonuna kadar savunsa da Feraye için kâbus dolu günler başlar. Sadece okulda moda tasarım bölümü atölyesi için hazırladığı kreasyon ayakta tutmaktadır onu. Feraye, bu çalışmasıyla önemli markaların katılacağı bir yarışmaya aday gösterilirken, Aleyna ve Cemile onun hayatında tutunduğu tüm dalları kesmeye kararlıdır.

Güneş, geçici süre için geldiği Ürgüp'ten ayrılmaya karar verir. Ateş bu karara üzülse de söyleyebileceği bir şey yoktur. Güneş yola çıkmak üzereyken Bade, "Güvenecek başka kimsem yok" diyerek ona sığınır. Bir tarafta Bade'nin, diğer tarafta Ateş'in çaresizliği, Güneş'i kalmaya ikna edecek mi?

Ömer torunlarının yüksek çabasıyla serbest bırakılır ama bu geçici bir karardır, hâlâ hapse girme tehlikesi devam etmektedir. İşte tam da bu hassas günlerde Vural, Ateş'le ilgili gerçeği Ömer'e açıklar. Bu aileye adım attığı ilk günden beri gelininin onları kandırdığını öğrenen Ömer, Gülfem'i evden kovar. Ömer, Ateş'i de bir kalemde silecek mi, yoksa bağrına mı basacak? Ateş, Güneş'in yemek davetini kabul ettiğinde, evde Bade'yi görünce ne tepki verecek?

Yaman, bir taraftan şirketi kurtarmaya, öteki taraftan Feraye'yi etraflarını sarmış kötülüklerden uzak tutmaya çalışmaktadır. Bora'dan aldığı bir mesaj tüm dengeleri nasıl değiştirecektir?

SAFİR 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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