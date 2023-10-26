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YALI ÇAPKINI 42 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Yalı Çapkını 42 bölümde neler olacak? | Star TV canlı izle

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 42. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Yalı Çapkını 42. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:32
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YALI ÇAPKINI 42 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Yalı Çapkını 42 bölümde neler olacak? | Star TV canlı izle

YALI ÇAPKINI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı izle

Star TV ekranlarında her Cuma izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisi, 42. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 42. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Yalı Çapkını 42. bölüm bilgileri...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Marmaris'te yeni bir mağaza açmak üzere harekete geçen Halis Ağa, Nükhet'in de isteğiyle bu iş için Ferit ve Kaya'yı görevlendirir. Seyran, Suna, Asuman ve Abidin'in de plana dahil olmasıyla birlikte ekip soluğu Marmaris'te alır. Yalıda ise Nükhet, Kazım Ağa'yı idare etmeye çalışır ancak Kazım'ın talepleri gitgide artmaktadır. Orhan her şeyi boşvermişken ona tek iyi gelen Dicle ile geçirdiği zaman olur. Marmaris'te gönlünce eğlenen Seyran'ın hareketlerinden rahatsız olan Ferit; onu dizginlemeye çalışır. Suna, Abidin'e içindekileri döker. Kaya'nın yaptığı sürpriz Seyran ve Ferit'i bir anlaşmazlığa sürükler.

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