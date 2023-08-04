Haberler Dizi Haberleri BİLSEM SINAV SONUÇLARI 1. 2. 3. SINIF 2023 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 1. 2. 3. SINIF 2023 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1., 2. ve 3. sınıflara yönelik düzenlediği BİLSEM sınavında sonuç heyecanı devam ediyor. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavda örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yeteneklerine göre öğrenci alımı yapan BİLSEM hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki BİLSEM 1. 2. 3. sınıflar sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 11:00
BİLSEM SINAV SONUÇLARI 1. 2. 3. SINIF 2023 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM 1. 2. 3. SINIF SINAV SONUÇLARI 2023 | MEB'in düzenlediği BİLSEM sınavlarına, 2023 - 2024 Eğitim dönemi için başvuran adaylar ve velileri için geri sayım sürüyor. 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak olan BİLSEM öğrenci tanılama sürecinde, sonuçların ne zaman açıklanacağı ise en büyük merak konusu. Peki MEB BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar ve BİLSEM 2023 takvimi haberimizde...

2023 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları, 14 Ocak-09 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 4 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

MEB BİLSEM SINAVI KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

BİLSEM sınav sonuçlarının ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerinin ilanının, 4 Ağustos Cuma günü, mesai saatleri içinde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene BİLSEM sınav sonuçları, 19 Ağustos 2022'de saat 12.50'de açıklandı.

MEB BİLSEM SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB BİLSEM SINAV TAKVİMİ

  • 04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
  • 07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
  • 14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
  • 14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA NASI İTİRAZ EDİLİR?

4.1. Ön Değerlendirme Uygulamasına İtiraz Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplanacaktır.

4.2. Bireysel Değerlendirme Uygulamasına İtiraz

a) Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından "EK-2 İtiraz Başvuru Formu" doldurularak il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. İtirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilecektir.

b) Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyalleri kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

c) Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

ç) Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde resti çekti! Yıldız isim için flaş talep: "Artık kararınızı verin"
MİT'ten terör örgütüne bir darbe daha! PKK'nın genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram etkisiz hale getirildi
Fransız devinden F.Bahçe'ye sevindiren cevap!
Cimbom'dan ikna turları! Orta saha Barcelona'dan
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hayatımın Neşesi yeni bölüm izle
Ya Çok Seversen son bölüm full izle! (3 Ağustos)
2023 MEB atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM sonuç sorgulama ekranı 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da genç oyuncuların sözleşmesi uzatıldı! Fırtına'da genç oyuncuların sözleşmesi uzatıldı! 10:14
Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu 10:01
Aslan teklifini yaptı! İşte o rakam Aslan teklifini yaptı! İşte o rakam 09:34
Yıldız isme övgü dolu sözler: Maçın en iyisiydi! Yıldız isme övgü dolu sözler: Maçın en iyisiydi! 08:42
Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! 01:30
Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! 01:30
Daha Eski
4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 01:29
Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay 01:29
Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! 01:29
Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı 01:29
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... 01:29
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı 01:29