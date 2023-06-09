Haberler Dizi Haberleri Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 20. bölüm tek parça izle

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 20. bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Barbaros Hayreddin dizisi, 20. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 20. bölüm full izle, TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 20. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 02:20 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 02:20
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 20. bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 9 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 20. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 20. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 20. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin, Vatikan'daki kaleye gitmesinin hesabını sonran Kanuni Sultan Süleyman'dan son bir hamle yapma şansı ister. Başarısız olması halinde de bunun bedelini her türlü ödemeye razı olduğunu söyler. Sultan'dan izni alan Barbaros Hayreddin leventleriyle beraber hazırlıklarına başlar. Şehzade kılığındaki Marcus'u kaçıranın Pargalı İbrahim Paşa olduğunu ispatlamak zorundalardır. Pargalı İbrahim Paşa, gerçekte kim olduğunu bilmediği Marcus'la ikbal hayali kurmaya devam edecektir. Barbaros Hayreddin, Cem Sultan'ın torunu Şehzade Alp Kağan'ı yanına alarak Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkar ve Pargalı İbrahim Paşa'nın aslında nasıl bir tertibin içinde olduğunu anlatır. Sultan Süleyman Barbaros'tan anlattıklarının delilini ister. Pargalı İbrahim Paşa tertibine başlayarak Sultan Süleyman'ı zorda bırakacak ilk hamlesini yapar. Barbaros Hayreddin'in başında bir başka bela daha vardır. Ritter Suikastçileri Ada haritasını ele geçiren Barbaros'un peşindedir. Bu infaz için Luzatto'dan yardım alırlar. Barbaros Hayreddin ve leventleri gece uykudayken öldürülmek istenecektir. Ayas Paşa konağında ise sürgün kararı verilir. Şahsuvar ve Şukufe bu karara karşı koymak ister. Ayas Paşa bu kati kararından dönmemekte ısrarcı olacaktır. Pargalı İbrahim Paşa'nın şehzade kılığındaki Marcus'la içinde bulunduğu tertibi başarısız kılmaya çalışan Barbaros Hayreddin ateşten denizde yürümektedir. Devlet hazinesinin tehlikede olduğu bu tertibe karşı mumdan gemilerle ateş denizinden geçmeye çalışmaktadır. Barbaros Hayreddin'in Pargalı İbrahim Paşa'yla hesaplaşması devam ederken bir yandan da uğruna Luna'yı da kaybedeceği Ada'nın gerçek hikayesini leventleriyle beraber öğrenecektir.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 20. BÖLÜM İZLE

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 20. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'un aşkları doludizgin devam ediyor! Ünlü çiftten romantik paylaşım!
Ateş Kuşları 19. bölüme damga vuran sahne: Barbar, Gülayşe’yi kaçırdı!
Zaniolo için şok iddia! G.Saray...
Anadolu Efes finalde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yalı Çapkını 36. BÖLÜM FULL İZLE
📺Ateş Kuşları son bölüm full izle! (9 Haziran)
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan Arda ve Ferdi itirafı! Okan Buruk'tan Arda ve Ferdi itirafı! 01:02
Fransa Açık'ta Djokovic'in finaldeki rakibi Ruud oldu Fransa Açık'ta Djokovic'in finaldeki rakibi Ruud oldu 22:48
A. Efes-F.Bahçe Beko maçı sonrası ortalık karıştı! A. Efes-F.Bahçe Beko maçı sonrası ortalık karıştı! 22:32
Sneijder Nef Stadı'nı ziyaret etti Sneijder Nef Stadı'nı ziyaret etti 22:09
Trabzonspor'da Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş ameliyat oldu Trabzonspor'da Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş ameliyat oldu 22:06
M. City Şampiyonlar Ligi finaline hazır M. City Şampiyonlar Ligi finaline hazır 22:04
Daha Eski
Anadolu Efes finalde! Anadolu Efes finalde! 22:01
Inter Manchester City maçına hazır Inter Manchester City maçına hazır 21:11
Kevin de Bruyne: Önümüze yeni bir şans çıktı! Kevin de Bruyne: Önümüze yeni bir şans çıktı! 20:43
Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için önemli! Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için önemli! 20:33
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama 20:02
Beşiktaş ve G.Saray sosyal medyada kapıştı! Beşiktaş ve G.Saray sosyal medyada kapıştı! 19:19