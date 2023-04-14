Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 28. bölüm full izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm

📺Yalı Çapkını 28. bölüm full izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 28. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 28. bölümü 7 Nisan Cuma günü yayınlanıyor. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 28. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 00:34
📺Yalı Çapkını 28. bölüm full izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 28. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 28. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM KONUSU

Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır. Abidin, işi bıraktığını ve Ferit'le olanları Suna'ya anlatır ve ona evlenme teklif eder. Ferit'ten sonra Seyran da Suna ile Abidin'i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık'ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider. Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran'ı ise bir sürpriz beklemektedir. Halis Ağa'nın Kazım'a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder. Ferit'i ise birden fazla tehlike beklemektedir.

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YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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