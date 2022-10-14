Haberler Dizi Haberleri Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 21. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 21. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 21. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 14 Haziran Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelecek olan Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 21. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 21. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 12:20
Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 21. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt 21. yeni bölümde izleyenleri yine atv ekranlarına kilitleyecek. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 21. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

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YALNIZ KURT 21. BÖLÜM KONUSU NE?

Altay, Davut Bahadır'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşacaktır. Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir. Suriye'de gerçekleştirdiği bu operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çeker. Halit ise yeğeninin gerçekleştirdiği bu operasyon ile ilgili konsüle hesap vermek durumunda kalır.

Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır. Konsül üyeleri bu planı gerçekleştirebilmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Ama henüz karşılarında bu eylemleri durdurmaya ant içmiş bir ekip olduğundan haberleri yoktur.

Suriye'deki operasyondan sonra karşısındaki büyük oyunu daha iyi gören Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir. Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı, her biri birer kahraman olan tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya davet eder. Çıkacakları ilk operasyon ise çoktan onları beklemektedir.

Doğan ise Altay'la birlikte yaptığı son hamleden sonra Halit Yıldırım tarafından gözden çıkarılıp Mira aracılığıyla elinden ne varsa alınmıştır. Ela'ya kol kanat gerip kendine yeni bir düzen kurar. Geldiği yere geri dönen Doğan için artık sıfırdan başlama zamanı…

Altay'ın verdiği bu savaşta ise karşısına sürekli çıkan biri vardır: Meryem Johnson! Altay bir şeyleri çözebilmek için önce bu kızın kim olduğunu öğrenmek zorundadır. Meryem için de durum aynıdır. İstanbul'a geldiğinden beri sürekli karşısına çıkan bir adam: Altay Kurdoğlu…

Altay, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda başarılı olabilecek mi? Medusa Planı nedir ve bu plan çerçevesinde Türkiye'yi neler beklemektedir? Çıkacakları ilk operasyonda Altay ve timi neler beklemektedir? Doğan yeni kurduğu hayatında köşesine mi çekilecek, yoksa intikamını alacak mı? Altay'ın merak ettiği soru: Meryem Johnson kimin kızı? Altay, Meryem'in kim olduğunu öğrenebilecek mi?

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👉YALNIZ KURT 21. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

YALNIZ KURT 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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