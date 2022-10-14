Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 20. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Kasaba Doktoru 19. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 20. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 20. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 02:00
📺Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 14 Ekim Cuma günü ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 20. bölümünde neler yaşandığı zleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM KONUSU

Hakan'ın Mine için planladığı sürprizler Hakan ve Mine'nin ilişkilerinin boyutunu değişecektir. Ömer ise Leyla ile arasına aşılması güç bir duvar örer. Leyla kendini işine verirken Ömer yaşadığı yalnızlık ve kandırılma hissiyle baş edemez ve bir karar alır. Hakan onu kararından döndürmeye çalışır fakat Ömer güvendiği tek insan olan Hakan'a bile sırtını dönecektir. Hastaneye gelen bir zarf Ömer'in geçmişiyle ilgili bir gerçeği ortaya çıkarır. Yalçın, Neslihan'ın Erol ile ilgili planını öğrenir fakat Neslihan'ın vaadi onu arada bırakır. Neslihan'ın planı sadece Erol'u değil, Uluçınar'ı da riske atmaktadır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Bakışları hiç değişmedi! Türkiye'nin en güzel gelini oldu!
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama! Ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi! Pınar Altuğ, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz...
Yardımcısı konuştu! "O efsane"
Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere'den bomba iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yalı Çapkını 4. bölüm izle
📺Yalnız Kurt SON BÖLÜM FULL İZLE
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? İşte sigara fiyat listesi!
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Itoudis: Galibiyeti hak ettik! Itoudis: Galibiyeti hak ettik! 00:32
"Galibiyeti hak ettik" "Galibiyeti hak ettik" 00:30
Brentford hata yapmadı! Brentford hata yapmadı! 00:18
Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! 00:13
Lille deplasmanda kazandı! Lille deplasmanda kazandı! 00:10
Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! 23:23
Daha Eski
F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! 22:59
Boluspor 3 puanı 3 golle aldı! Boluspor 3 puanı 3 golle aldı! 22:03
Akdeniz derbisinde kazanan Alanya! Akdeniz derbisinde kazanan Alanya! 21:58
Yardımcısı konuştu! "O efsane" Yardımcısı konuştu! "O efsane" 19:49
Dünya Kupası'nda yer almayabilir! Dünya Kupası'nda yer almayabilir! 19:39
F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Yönetici açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Yönetici açıkladı! 19:28