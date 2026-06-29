Yüzyılın şampiyonu

At yarışçılığının 'Derbi'si Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın bindiği Bay Nalçakan isimli İngiliz safkanı ile kazandı. Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu safkan 2 bin 400 metreyi 2.29.49 ile önde bitirdi. Yarışta Ahmet Çelik ile start alan Rabovo ikinci, Ersele Beyi ile start alan Ercan Çankaya üçüncü, Brando ile koşuya katılan E.Çizik de dördüncü oldu. Upamecano da jokey Gökhan Kocakaya ile koşuyu beşinci olarak tamamladı.

ÖDÜL 50 MİLYON TL

100. Gazi Koşusu'nda bu yıl yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 50.000.000 TL. ikramiye dağıtıldı. Yarışı ikincilikle tamamlayan Rubovo 20.000.000 TL., koşuda üçüncü olan Ersele Beyi 10.000.000 TL., yarışı dördüncülükle tamamlayan Brando 5.000.000 TL. koşuda beşinciliği elde eden Upamecano da Gazi Koşusu'nda 2.500.000 bin liralık ödülün sahibi oldular.

KUPAYI AHMET GÜVEN VERDİ

100 . Gazi Koşusu'nda kazanan safkanın sahibi Emrah Nalçakan'a kupasını Tarım Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Güven verdi. İstanbul Vali yardımcısı da Bay Nalçakan'ın antrenörüne kupasını verdi. Jokey Halis Karataş yaptığı açıklamada "Öncelikle 100. Gazi Koşusu'nu izlemek için hipodroma gelen yarışseverleri ve ekranları başında bizleri izleyen tüm yarışseverlere çok teşekkür ediyorum. Kazandığım için çok mutluyum"dedi

NENE HATUN KOŞUSU'NDA LOCO SUGAR GEÇİT YAPTI

1900 metre çim pistte yapılan Nene Hatun Koşusu'nu Vedat Abiş'in bindiği Loco Sugar rakiplerini adeta sürklase ederek kazandı. Star Runner ikinci olurken, Ant Nobody de koşuyu üçüncülük yaparak tamamladı. Naerys koşuda dördüncü olurken Veragorn da beşinci oldu.

ALİ RIZA BEY KOŞUSU'NU FOTO-FİNİŞ BELİRLEDİ

Ali Rıza Bey adına düzenlenen koşuyu foto finiş ayırdı. Yarışın başında liderliği alan Zincirkoparan koşuyu da kazanarak kapattı. İkinciliği Ağır Oğlum, üçüncülüğü Dorukbatur, dördüncülüğü Gözpınarı alırken Azapkapı da koşuda beşinci oldu.

ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU ADETA NEFESLERİ KESTİ

Zübeyde Hanım Koşusu 1600 metre çim pist mesafe üzerinden yapıldı. Son metrelerde yaptığı etkili sprinti ile Beauty Of Darkness jokeyi Vedat Abiş ile birinciliğe ulaştı. Shroke ikinci, Amazing Touch üçüncü, Continuous dördüncü olurken, koşunun beşinciliğini de Gold Flower elde etti.

ANAFARTALAR KOŞUSU'NA MERT ALİ SOLMAZ İMZASI

Anafartalar Koşusu günün en heyecanlı ve sürprizle sonuçlanan yarışı oldu. Mert Ali Solmaz ile start alan Shadow Soldier birinciliğe ulaştı. Mr Çırak ikinci, Statue Of Liberty üçüncü, Prandello dördüncü olurken yarışın beşinciliğine de Rand Al Thor ulaştı.

HALİÇ KOŞUSU'NDA BEYAZ BAYRAK AYNA

Haliç Koşusu'nda Charabanc startla birlikte aldığı liderliği yarışın sonuna kadar sürdürerek jokeyi Vedat Abiş ile birlikte kazanmayı başardı. Yarışı yakından takip eden Özcan Yıldırım ile start alan Special Man ikinci, Halis Karataş ile start alan Tonbi üçüncü, Inevitable ile koşuya katılan Müslüm Çelik dördüncü olurken Riyakar ile start alan Mehmet Sadi Çelik de koşudan beşincilikle ayrıldı.

KOCATEPE KOŞUSU'NDA ZAFERE ETSUKO UZANDI

Kocatepe Koşusu'nda son metrelerde yaptığı etkili sprinti ile Etsuko jokeyi Ahmet Çelik ile birinciliğe uzandı. Koşuda Al Tan ikinciliği alırken, Pythagorean Theory üçüncü, Lucerys dördüncü olurken koşunun beşinciliğini de Cutha elde etti. Koşu sonrası Çelik, "Atımız zor bir at. Son düzlükten sonra teşviklerimize karşılık verdi. Kazandığımız için mutluyuz" dedi

HALİS KARATAŞ 7. KEZ KAZANDI

Daha önce Gazi Koşusu'nu 6 kez kazanma başarısı gösteren Halis Karataş bu sene kazandığı koşu ile yedinci kez zafere ulaşmanın mutluluğunu yaşadı

TRiBÜNLER HINCA HINÇ DOLDU

Havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullu yarışseverler 100. Gazi Koşusu'nu yerinde izlemek için Veliefendi Hipodromu'na adeta akın ettiler. Hem güzel vakit geçirmek hem de yarışları takip etmek için yaklaşık 100 bin kişi Veliefendi'ye gitti. Yarışlara olan aşırı ilgi Türkiye Jokey Kulübü yönetimini de mutlu etti.

PiKNiK ALANLARI DA BOŞ KALMADI

Yarış öncesi binlerce kişi Veliefendi'de bulunan mesire yerlerine giderek gönüllerince bir gün geçirdi. Yarış saati büyük bir heyecanla beklenirken, tahminler yapıldı. Çocuklar da aralarında toplanarak oyunlar oynamayı ihmal etmediler. Bu arada Veliefendi Hipodromu'na gelen yarışseverlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.