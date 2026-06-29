Gazi Galası’nda gönüllerince eğlendiler

Yılın en önemli atçılık organizasyonu olan Gazi Koşusu adına düzenlenen Gala, cuma akşamı gerçekleştirildi. Yarış camiasının paydaşları, sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleriyle 100. Gazi Koşusu Resepsiyonu'nda bir araya geldi. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın açılış konuşmasından sonra başlayan gece; kokteyl, konser ve sahne şovlarıyla renkli anlara sahne oldu. Gecenin kapanışında ise ünlü sanatçılar Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici sahne alarak konuklara unutulmaz anlar yaşattı.