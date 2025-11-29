Dev anlaşma

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Avrupa Olimpiyat Komiteleri ve Spor Bakanlığı, 2027 Avrupa Oyunları için ev sahibi ülke anlaşması yaptı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile EOC Başkanı Spyros Capralos katıldı

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için ev sahibi ülke anlaşmasını resmen imzaladı. Anlaşma, bakanlığın 2027 yılındaki 4'üncü Avrupa Oyunları'na tam desteğini vurgularken, bu yılın başlarında imzalanan Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi'nin temelleri üzerine inşa edildi. EOC Başkanı Spyros Capralos ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından imzalanan anlaşmada ayrıca, EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC üyeleri de onaylandı. Komisyon, önümüzdeki 19 ay boyunca denetleyecek.

TAM KARARLILIĞIMIZ GÖSTERİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Türkiye, 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan gurur duymaktadır. Bugün imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşması, Hükümetimizin olağanüstü bir etkinlik sunma konusundaki tam kararlılığını göstermektedir. İstanbul, büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Kıtanın en iyi sporcularını, Olimpiyat hayallerinin peşinden koşarken ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanırken, Başkan Capralos ise İstanbul'da başarılı bir Avrupa Oyunları düzenlenmesi konusundaki güçlü taahhütleri için Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.

ELEME SİSTEMİ

Rakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları'nda elde edilen başarının üzerine inşa edilen İstanbul 2027'nin, Paris 2024'te 100'den fazla kotanın verildiği sistemde olduğu gibi, Los Angeles 2028 öncesinde birçok branşta Olimpiyat Eleme Sistemi'nin kilit bir parçası olacak tam spor programını yakında açıklaması bekleniyor.

