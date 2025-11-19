CANLI SKOR ANA SAYFA
Naim'in anı evi açıldı

Naim’in anı evi açıldı

Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da yaşadığı ve restore edilerek müzeye çevrilen Naim Süleymanoğlu Anı Evi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle açıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Naim’in anı evi açıldı

Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da yaşadığı ve restore edilerek müzeye çevrilen Naim Süleymanoğlu Anı Evi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle açıldı. Spor Bakanı Bak, Süleymanoğlu'nun direnişin adı olduğunu söyledi. Turizm Bakanı Ersoy da "Umut, cesaret, özgürlüğün sembolü" dedi.

CEP HERKÜLÜ ANILDI

Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 8. yıl dönümünde, kabri başında anma töreni düzenledi. Edirnekapı Mezarlığı'ndaki törene Süleymanoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

