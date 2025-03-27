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Haberler Diğer Sporlar Cimnastikçilerden büyük başarı

Cimnastikçilerden büyük başarı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Fransa'da düzenlenen Aquae Open Cup 2025 Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda 4 takım şampiyonluğu, 20 altın ve 6 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde eden Manisalı sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti. Sporcular ve antrenörler de daha büyük başarılar elde edeceklerini dile getirdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Cimnastikçilerden büyük başarı
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Fransa'da düzenlenen Aquae Open Cup 2025 Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda 4 takım şampiyonluğu, 20 altın ve 6 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde eden Manisalı sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti. Sporcular ve antrenörler de daha büyük başarılar elde edeceklerini dile getirdi.
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