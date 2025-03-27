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Cimnastikçilerden büyük başarı
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Fransa'da düzenlenen Aquae Open Cup 2025 Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda 4 takım şampiyonluğu, 20 altın ve 6 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde eden Manisalı sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti. Sporcular ve antrenörler de daha büyük başarılar elde edeceklerini dile getirdi.
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