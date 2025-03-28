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Acıbadem çok farklı
Acıbadem Sports Academy, antrenör, yönetici, sağlık ekibi çalışanları ve spor endüstrisindeki diğer profesyonellere yönelik eğitim programlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki kulüpler ve federasyonlara çeşitli danışmanlık hizmetleri sunacak. Profesyonel spor yöneticisi olarak yurt içi ve yurt dışında tecrübeleri bulunan Dr. Erden Or da Acıbadem Sports Academy Koordinatörü olarak göreve başlayacak.
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