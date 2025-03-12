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Haberler Diğer Sporlar Milli atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamladı

Milli atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamladı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takım, altın madalya elde etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 21:28
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Milli atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamladı

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonun son gününde, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde madalya müsabakaları yapıldı.

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'nin temsil ettiği milli takım, altın madalya karşılaşmasında Jindrich Dubovy, Pavel Schejbal ve Pavel Svetlik'in yer aldığı Çekya ile karşılaştı.

14-10 geriye düştükleri karşılaşmayı 16-14 kazanmasını bilen ay-yıldızlılar, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milliler, böylece organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

Bu kategoride bronz madalya ise Azerbaycan'ın oldu.

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