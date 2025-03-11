  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Sporlar Şevval İlayda Tarhan kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde bronz madalya aldı

Şevval İlayda Tarhan kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde bronz madalya aldı

Hırvatistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde bronz madalya elde etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 21:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şevval İlayda Tarhan kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde bronz madalya aldı

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Osijek kentindeki organizasyonda, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisi bronz madalya maçında Ukraynalı Olena Kostevych ile karşılaştı.

Müsabakayı 15-11 kazanan Şevval İlayda, bronz madalyanın sahibi oldu.

DÖRDÜNCÜ MADALYASI

Milli atıcı, böylece Hırvatistan'daki şampiyonada 4. madalyasını kazandı. 25 yaşındaki olimpiyat ikincisi Şevval İlayda Tarhan, 2 altın ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

Şevval İlayda, 10 metre havalı tabancada hem kadınlar hem de Yusuf Dikeç ile karışık takımda altın madalya almıştı.

Milli sporcu ayrıca Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı ile takım halinde bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Mourinho PFDK'ya sevk edildi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Orucunu açtı, harika bir gol attı! Yamal Devler Ligi'nde tarihe geçti!
Başkan Erdoğan'dan Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda önemli açıklamalar!
Okan Buruk’tan kadroda sürpriz değişiklik!
Kimse yerini dolduramadı! Geri dönüş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nesrin Baş altın madalyanın sahibi oldu Nesrin Baş altın madalyanın sahibi oldu 22:06
Tuba Demir altın madalya kazandı Tuba Demir altın madalya kazandı 21:53
Kerem ve Orkun oruçlarını maç esnasında açtı Kerem ve Orkun oruçlarını maç esnasında açtı 21:51
Ş. İlayda Tarhan'dan bronz madalya! Ş. İlayda Tarhan'dan bronz madalya! 21:45
Yusuf Dikeç'ten gümüş madalya! Yusuf Dikeç'ten gümüş madalya! 21:39
Inter-Feyenoord maçı ne zaman? Inter-Feyenoord maçı ne zaman? 21:26
Daha Eski
Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? 20:48
Cimbom'un Onvo Antalyaspor mesaisi başladı! Cimbom'un Onvo Antalyaspor mesaisi başladı! 20:47
Şampiyonlar Ligi son 16 | CANLI Şampiyonlar Ligi son 16 | CANLI 20:43
Esenler Erokspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı Esenler Erokspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı 20:21
Mourinho PFDK'ya sevk edildi! Mourinho PFDK'ya sevk edildi! 20:09
Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:07