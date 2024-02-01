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Sakat sakat başvurdum

Geleceğin Yıldız Kızları projesine katılan Asya Denkçioğlu, Fotomaç'a konuştu. TFF ile Ülker’in ortaklaşa düzenlediği Geleceğin Yıldız Kızları projesine seçilen 33 isimden biri olan Denkçioğlu, “Başvurunun bitmesine iki hafta kala sakat olmama karşın videoları çekip siteye yükleyebildim. Projede yer aldığım için çok mutlu oldum” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Sakat sakat başvurdum

Türkiye Futbol Federasyonu ile Ülker'in birlikte hayata geçirdiği "TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları" projesinde U15 Hazırlık Kampı, Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 809 başvuru arasından seçilen 33 yıldız adayı 6 gün boyunda milli takım antrenörleri tarafından çalıştırıldı. Bu isimlerden biri de Asya Denkçioğlu... Kariyerini Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'nde sürdüren 14 yaşındaki Asya Denkçioğlu, başvuru sürecini ve o dönemde yaşadıklarını Fotomaç'a şu sözlerle anlattı:

"İlkokul öğretmenim ve annemin desteğiyle 1. sınıfta Nazif Uçar hocamın çalıştırdığı İzmit Gençler Birliği takımına gittim. Burada 4 yıl boyunca top oynadım. Sonra Hasan Alemdaroğlu ve Özge Arslan'ın beni istemesiyle Kocaeli Kadın Futbol takımına transfer oldum. İlk günden beri milli takıma gitme hedefim vardı. Ama projeye başvuru aşamasında çok fazla sakatlık yaşadım. Başvurunun bitmesine iki hafta kala sakat olmama karşın videoları çekip siteye yükleyebildim. Bu projede yer aldığım için çok mutlu oldum."

PARİS'TEN TEKLİF ALDIM

Hedefinin kısa vadede A Milli Takım'a gitmek, uzun vadede de Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek olduğunu söyleyen Asya, "Bir kere Paris'ten teklif geldi. Ama yaşım küçük diye annem izin vermedi. Ama hala beni takip ediyor. Zaman zaman da konuşuyoruz. O kapı hala açık. Paris'te oynamak istiyorum" dedi.

İDOLUM EDEN HAZARD

Asya Denkçioğlu, "Babam ben doğduğumdan beri yurt dışında çalıştığı için yanımızda değil. Fransa'da tır şoförü. Çoğu zaman konuşamıyoruz. 3-4 ayda bir eve gelip 20 gün kalıyor. 10 numarada daha rahat hissediyorum kendimi. İdolüm kadınlarda Kübra Deniz. Erkeklerde ise futbolu bırakmış olmasına karşın Eden Hazard" dedi.

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