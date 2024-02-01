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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton 2025 yılında Ferrari'de yer alacak

Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2025 yılından itibaren Ferrari takımında yer alacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 22:47
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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton 2025 yılında Ferrari'de yer alacak

Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari takımında kariyerini sürdürecek.

Bu sezon da Mercedes takımında mücadele edecek Büyük Britanyalı pilot hakkında Formula 1'den yapılan açıklamada, "Lewis Hamilton 2025'te Ferrari'ye katılacak." bilgisi verildi.

Ferrari'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada ise "Lewis Hamilton'ın 2025 yılında uzun süreli sözleşmeyle takımımıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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