Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (04/12/2022)

Aktüel haberler (04/12/2022)

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, Çukurova Bld'yi 3-1 ile geçti. Sarılacivertliler setleri 27-29, 29-27, 25-15 ve 25-15 ile kazandı. Sevinç yaşadılar.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Aktüel haberler (04/12/2022)

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, Çukurova Bld'yi 3-1 ile geçti. Sarılacivertliler setleri 27-29, 29-27, 25-15 ve 25-15 ile kazandı. Sevinç yaşadılar.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Hatay BŞB, Ormanspor'u rahat geçti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 80-68 kazandı. Hatayspor'da Prints 25, Prince 22 sayı üretti.

THY Euroleague'de haftanın en iyisi Anadolu Efes'ten Vasilijie Micic seçildi. 31 verimlilik puanına ulaşan Micic 18 sayı, 9 ribaund, 9 asistle oynamıştı.

Filede AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Galatasaray, Spor Toto'ya 3-1 kaybetti. Cizre Belediyespor evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u aynı skorla mağlup etmesini bildi.

Liverpool'un sağ beki Trent Alexander Arnold, takım arkadaşı Henderson'ı övdü. Arnold "Onun hakkı verilmiyor. Doğuştan lider ve seçkin bir oyuncu" dedi.

DİĞER
TRT 1 CANLI YAYIN İZLE || 3 Aralık 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranı
38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...
Dembele ateşi yandı! Lyon...
Jesus'un gözdesine Güneş kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çin Grand Prix'si 2023'te de yok!
Tesis hamlesi
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (3 Aralık Cumartesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken yorum! "Çok da kötü değildi" Dikkat çeken yorum! "Çok da kötü değildi" 07:40
Sakaryaspor yedeklerle Sakaryaspor yedeklerle 00:24
Aslan kükredi Aslan kükredi 00:21
Oyun gücü Oyun gücü 00:18
Fener'den dost tarife Fener'den dost tarife 00:17
Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." 00:10
Daha Eski
Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Fenerbahçe geriden gelip kazandı! 00:10
Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... 00:10
Mata'dan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! Mata'dan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! 00:10
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! 00:09
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! 00:09
Abdullah Avcı: Yoğun şekilde çalışıyoruz Abdullah Avcı: Yoğun şekilde çalışıyoruz 00:09