Aktüel haberler (04/12/2022)

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, Çukurova Bld'yi 3-1 ile geçti. Sarılacivertliler setleri 27-29, 29-27, 25-15 ve 25-15 ile kazandı. Sevinç yaşadılar.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Hatay BŞB, Ormanspor'u rahat geçti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 80-68 kazandı. Hatayspor'da Prints 25, Prince 22 sayı üretti.

THY Euroleague'de haftanın en iyisi Anadolu Efes'ten Vasilijie Micic seçildi. 31 verimlilik puanına ulaşan Micic 18 sayı, 9 ribaund, 9 asistle oynamıştı.

Filede AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Galatasaray, Spor Toto'ya 3-1 kaybetti. Cizre Belediyespor evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u aynı skorla mağlup etmesini bildi.

Liverpool'un sağ beki Trent Alexander Arnold, takım arkadaşı Henderson'ı övdü. Arnold "Onun hakkı verilmiyor. Doğuştan lider ve seçkin bir oyuncu" dedi.