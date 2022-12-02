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Formula 1 Çin Grand Prix'si 2023 yarış takviminde de yok!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2023 takviminde yer alan Çin Grand Prix'si, koranavirüs salgınından dolayı iptal edildi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 16:26
Formula 1 Çin Grand Prix'si 2023 yarış takviminde de yok!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2023 takviminde yer alan Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan organizasyonel zorluklar nedeniyle iptal edildi.

Pandemi yüzünden 3 sezondur düzenlenemeyen yarış, gelecek yılın takviminden de çıkarılmak zorunda kaldı.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 Nisan 2023'te Şanghay kentiyle aynı adı taşıyan pistte düzenlenmesi planlanan yarışın iptal edildiği belirtildi. 24 yarışlık takvimde oluşan boşluğun doldurulması için alternatiflerin değerlendirileceği ifade edildi.

Çin'de "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme ve koruma stratejisi doğrultusundaki katı önlemlere karşı birçok şehirde protesto ve tepkiler ortaya çıkmıştı.



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