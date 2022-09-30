55. T.C. Cumhurbaşkanlığı Kupası özel unvan engel atlama yarışmaları başladı!

Engel atlama yarışmasında biniciler, 70 ila 145 santimetre arasında değişen yüksekliklerdeki engelleri aşmaya çalışacaklar. 2 Ekim Pazar gününe kadar sürecek yarışmalarda T.C. Cumhurbaşkanlığı kupasında adını zafere yazdıracak sporcular merakla beklenmektedir. 2021 yılında düzenlenen T.C. Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışlarına Ankara Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşmişti. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Goldplay isimli atı ile Uğur YILMAZ adını zafere yazdıran binicimiz olmuştu.



TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU HAKKINDA

Türkiye Binicilik Federasyonu; Türkiye'de binicilik sporunu yönetimden sorumlu federasyondur. 1923 yılında kurulan federasyon Avrupa Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonu üyesidir. Binicilik sporu ülkemizde Engel Atlama, At Terbiyesi, Üç Günlük Yarışma olarak üç farklı olimpik disiplinde, Atlı Dayanıklılık ve Atlı Jimnastik Dünya Şampiyonaları olmak üzere toplam 5 ana branş çerçevesinde yapılmaktadır.

Sporcular bu disiplinlerde; Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Bayanlar ve Ustalar kategorilerinde yarışmaktadırlar. TBF Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde kendi ana statüsü ve Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

TBF Binicilik kulüplerinin faaliyetlerine yardımcı olmaktan; Binici, Antrenör, Hakem, Veteriner, Nalbant gibi sporumuzun asli unsurlarının eğitilmesini sağlamaktan ve tüm paydaşların birbirleri ile olan ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Organizasyonda Başkan Hasan Engin Tuncer açıklamalarda bulundu. Hasan Engin Tuncer yaptığı açıklamada, Ben, sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim" anlayışıyla başarılı sporcular yetiştirerek binicilik sporunu geleceğe taşımak vizyonumuzdur. Her biri kendi alanında başarılı, ömrünü atlara ve biniciliğe adamış ekibimiz, icraat ve hizmeti ön planda tutan şeffaf, adil ve yenilikçi bir program uygulamayı ilke edinmiştir. Öncelikli hedefimiz katılımcı ve eşitlikçi yönetim anlayışıyla binicilik sporunun kalkınmasını ve evrensel bir vizyon çerçevesinde uluslararası alanda başarıya ulaşmasını sağlamaktır.'' ifadelerine yer verdi.

ENGEL ATLAMA YARIŞMASI HAKKINDA

Çeşitli konumlarda hazırlanmış engelli bir parkur üzerinde yarışmacı ve at ikilisinin denendikleri ve bu sayede atın engele karşı olan dikkatini, atlamadaki güç, kabiliyet ve itaatini, binicisinin ise denge, uyum ve yumuşaklık esasları dâhilindeki hissiyat ve becerisini ortaya çıkaran bir yarışmadır.



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANKARA ATLI SPOR KULÜBÜ

Türk Binicilik sporunu uluslararası yarışmalarda belirli bir düzeye getirmek amacıyla Ankara Atlı Spor Kulübü 1933 yılında kurulmuştur. 2. Dünya savaşının getirdiği maddi sıkıntı sonucu 1939 yılında kendiliğinden kapanmıştır. 1957 yılında E.Korg Saim ÖNHON başkanlığında Özdemir ATMAN, Kamil SPOREL, Vehbi KOÇ, Fikret YÜZALTI, Enver ERLAT, Halil BAŞÇAVUŞOĞLU, Tevfik BAŞAR, Mustafa DURUSOY, Nuri OĞLAKÇI, İhsan AKTÜREL ve İhsan AKHUN tarafından Ankara Atlıspor Kulübü olarak yeniden kurulmuştur.

Ankara Atlıspor Kulübü tarafından 1998 yılında kurulan Pony Binicilik Okulu ile Dünyadaki sisteme paralel olarak binicilik yaşı 12′ den 6′ ya indirilmiş olup; yaz-kış devamlı olarak binicilik eğitimi verilmektedir. Binicilik tesis ve eğitimleri sadece üye çocukları ile sınırlı olmayıp, bu sporu yapabilecek herkese açık olarak verilmektedir.

2014 yılı itibariyle, olimpik ölçülerde 1 açık 1 kapalı manej, Pony okulu için düzenlenmiş kapalı manej, 150 ata bakabilecek ahır kapasitesi ve nalbant hanesi, 1 adeta makinesi (at yürüyüş bandı) 2 padok (at gezinti alanı), jimnastik salonu, 1 kapalı – 3 açık – 1 çadır tenis kortu, çalışma duvarı ve sosyal tesisleri ile Ankara Atlıspor Kulübü üye ve konuklarına hizmet vermektedir.

Tüm bu tesislerden yalnızca kulübün üyeleri değil, aileleri ile tenis ve binicilik sporuna gönül veren herkese spor olanağı tanınmaktadır.

Yarışmalara seyirci girişi ise ücretsizdir.