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Yeni spor yasası teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü! 13 madde kabul edildi

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklifin 13 maddesi kabul edildi. Teklifin bazı hükümleri, kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak. İşte tüm detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:26
Yeni spor yasası teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü! 13 madde kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin 13 maddesi kabul edildi.

Kanun teklifinin görüşmelerinde bazı maddeler üzerinde muhalefet milletvekillerinin de imzasını taşıyan ortak önergelerle değişikliğe gidildi.

Buna göre, "spor kulüplerinin kuruluş ve tüzel kişiliğinin kazanılması", "spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi", "mali hükümler", "kulüplere tahsis edilen taşınmazların ve sağlanan desteklerin amacı dışında kullanılması halinde verilecek cezalar" ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, teklifte yer alan düzenlemeler kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak.

ASKERİ SPOR KULÜPLERİ SPOR FAALİYETLERİNE KATILABİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri teklife göre tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek ancak teklifin spor faaliyetlerine katılımı düzenleyen hükümleri hariç diğer hükümler bu kulüpler hakkında uygulanmayacak.

Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüplerinin, tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığı'na bildirileceğine ilişkin düzenleme de ortak önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

Nefret ve ayrımcılık suçlarından mahkum olanların da spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden sona erecek.

BİRLEŞME VE MAL VARLIĞI DEVRİ İŞLEMLERİ SEZONLAR ARASI DÖNEMDE YAPILACAK

Spor kulübü üyelik şartlarının belirlenmesinin genel hükümler ile spor kulübü tüzüklerine bırakılması amacıyla, "Spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka aykırı şekilde sınırlayacak hükümlere yer verilmeyeceğine" ilişkin düzenleme de teklif metninden çıkarıldı.

Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek.

Üst kuruluşların kuruluş amaçları arasında yer alan, kaynak ve güçlerini birleştirmeye, yardımlaşmaya, ortaklaşa spor merkezi saha ve tesisleri kurmaya ve kullanmaya ilişkin düzenlemeler teklif metninden çıkarıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN KİŞİLERİN YERİ YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANACAK

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı haklarında kovuşturma yürütülen kişilerin görevden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak.

Bu suretle tamamlanamaması durumunda ise valilik tarafından görevlendirilecek komisyon tarafından seçimli olağanüstü genel kurul yapılarak tamamlanacak.

Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, spor kulübü ve spor anonim şirketi yetkilileri tarafından verilmesi zorunluluğu devam ederken, "kulübün kullanımındaki tüm bina, tesis ve bunların eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi" zorunluluğu teklif metninden çıkarıldı.

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