Aktüel haberler (09.03.2022)

BİLAZER DADAŞ'TA

Yücel İldiz ile yollarını ayıran BB Erzurumspor'da, sportif direktör Muzaffer Bilazer'in futbol sorumlusu olarak görevlendirildiği bildirildi. 44 yaşındaki Bilazer, 2019-20200 sezonunda da kısa bir süre teknik adamlık görevine gelmiş ardından yardımcı antrenörlüğe geçmişti. Muzaffer Bilazer daha önce Türkiye U20 ve U21 takımının yanı sınar Trabzonspor'da antrenörlük görevini yürüttü.

İSPANYA'DA DEV MAÇ

Şampiyonlar ligi son 16 turu ilk maçında PSG'ye 1-0 kaybeden Real Madrid, bugün rövanş için sahaya çıkacak. Günün diğer maçında ise Manchester City 5-0'ın avantajıyla S.Lizbon'u konuk edecek. 23.00'teki maçlar Exxen'den yayınlanacak.

POTADA ORTALIK KARIŞTI

THY Avrupa Ligi'nde Rus takımlarıyla oynanan maçların sayılmaması kararı deprem etkisi yarattı. Takımların oylarıyla 7'ye 6 olarak alınan bu kararla sıralama değişti. F.Bahçe Beko play-off'un dışında kalırken Anadolu Efes 5. sıraya yükseldi.

HABER TURU

-Erkekler 3 numarası Zverev, Meksika Açık'taki hakeme saldırısı sonrası 8 hafta ertemeli men aldı.

-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16.00'da Bursa BŞB ile İzmit karşılaşacak.

-Miami, Houston'u 123-106 mağlup etti. Alperen Şengün 13 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle oynadı.