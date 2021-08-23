Boğaz’da şov vardı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'nın 33.'sü dün yapıldı. 55 ülkeden 2 bin 465 sporcu katıldığı organizasyon Kanlıca İskelesi'nde başlayıp Kuruçeşme'de tamamlandı. 6.5 kilometrelik yarışı erkeklerde 38 dakika 22 saniye ile Polat Uzer Turnalı, kadınlarda 40.55'le Nida Eliz Üstündağ birinci tamamladı.

'SEVİYE YÜKSELİYOR'

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'nı yerinde takip etti. Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Spor turizminde ve organizasyonlardaki başarımızı her geçen yeni organizasyonda farklı bir seviyeye çıkarıyoruz. Çalışmalarımız meyvelerini veriyor" dedi.