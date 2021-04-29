Haberler Diğer Sporlar Samsun'a 3 spor tesisi için imzalar atıldı

'a 3 spor tesisi için imzalar atıldı

’da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı , ile imzalanan protokol ile , ve ilçelerine spor tesisi kazandırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:00
Samsun'a 3 spor tesisi için imzalar atıldı

- ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokolle , ve ilçelerinde birer adet olmak üzere üç adet spor tesisi Samsun'a kazandırılacak. Bugün 'ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı , gençlere spor yapabilme alanları oluşturmak amacıyla ile imzaladıkları protokolün Samsun'a hayırlı olmasını dileyerek, "Bu vesileyle Bakanımız Dr. ve Başkanımız 'e Samsun halkı adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yapılan protokol gereği Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerine spor tesisi inşa edecek. Yakın zamanda inşaatına başlanacak tesislerin kısa dönemde tamamlanarak hizmete alınacağını vurgulayan Başkan Mustafa Demir, "Şehrimize her alanda katkı sunmaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları kapsamında yapılacak olan tesislerimiz için protokolü imzaladık. Yapılacak bu tesisler ile gençlerimizin, çocuklarımızın spor noktasında daha ilerilere gitmesini sağlayacağız" diye konuştu.

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