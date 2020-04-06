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06 Nisan 2020, Pazartesi
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'ya boyun eğdi!

Cristiano Ronaldo Caster Semenya'ya boyun eğdi!

Corona virüsü nedeniyle kendini eve kapatan , karın kası egzersizinde (core crasher) rakiplerine meydan okurken, dünyaca ünlü kadın atlet 'ya yenildi! Portekizli yıldız hareketi 45 saniyede 142 kez yaparken, Semenya ise aynı hareketi 45 saniyede tam 176 kez yaparak CR7'yi geçmeyi başardı. Meydan okumayı kazanan Semenya, Ronaldo'ya seslenip "Şansını denedi" diyerek dalga geçti. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İtalyan devi 'un dünyaca ünlü yıldızı , corona virüsü nedeniyle evde geçridği günleri spor yaparak değerlendirirken, bunu oyuna çevirdi.

Portekizli futbolcu, iddialı olduğu karın kası egzersizini (core crasher) 45 saniyede 142 kez gerçekleştirirken, rakiplerine meydan okudu. Ronaldo'nun meydan okumasına cevap veren dünyaca ünlü kadın atlet ise 45 saniyede tam 176 kezle CR7'yi geçmeyi başardı. Kendi meydan okumasında kadın sporcuya kaybeden CR7 alay konusu oldu.

Caster Semenya, mağlup ettiği Ronaldo'ya "Şansını denedi" diyerek takıldı.

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 01:10
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