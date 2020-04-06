Cristiano Ronaldo Caster Semenya'ya boyun eğdi!

İtalyan devi Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüsü nedeniyle evde geçridği günleri spor yaparak değerlendirirken, bunu oyuna çevirdi.

Portekizli futbolcu, iddialı olduğu karın kası egzersizini (core crasher) 45 saniyede 142 kez gerçekleştirirken, sosyal medyadan rakiplerine meydan okudu. Ronaldo'nun meydan okumasına cevap veren dünyaca ünlü kadın atlet Caster Semenya ise 45 saniyede tam 176 kezle CR7'yi geçmeyi başardı. Kendi meydan okumasında kadın sporcuya kaybeden CR7 alay konusu oldu.

Caster Semenya, mağlup ettiği Ronaldo'ya "Şansını denedi" diyerek takıldı.