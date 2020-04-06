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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Ronaldo'yu satış listesine koydu! İşte fiyatı

Juventus Ronaldo'yu satış listesine koydu! İşte fiyatı

Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen 'nun, corona virüsü salgını nedeniyle ekonomisi bozulan siyah-beyazlı kulüp tarafından satış listesine konulduğu öne sürüldü. İşte İtalyan basınındaki o flaş iddianın detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü salgının etkileri futbol camiasında dengeleri altüst etmeye devam ediyor. Kulüplerin çoğu transfer politikasını çoktan değiştirdi. Bunlardan biri de salgının en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan 'nın güçlü ekibi ...

Siyah-beyazlı kulüp iki yıl önce 'den 100 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Juve, corona virüsü nedeniyle bozulan ekonomisini oyuncu satarak düzeltmenin hesaplarını yaparken, Portekizli yıldızı Ronaldo'yu da satmanın planlıyor.

İtalyan basını Ronaldo'nun, eski takımı Real Madrid'e dönebileceğine dikkat çekti. Juventus'un tecrübeli oyuncunun yıllık 31 milyon Euro'luk maaşından kurtularak yıldız ismi 60 milyon Euro'ya göndermek istediği ifade ediliyor.

REAL MADRID GOLCÜ ARAYIŞINDA

Ronaldo'nun takımdan ayrıldığından beri hücum hattında istediği düzeni oturtamayan Real Madrid'in de golcü arayışında olduğu bildirildi. Eflatun-beyazlı ekibin ilk tercihinin Haaland gibi genç isimlerden yana olduğu bilinse de Ronaldo'ya hayır diyemeyeceği kaydedildi. Ancak Portekizli yıldızın maaşında ciddi bir düşüş yaşanabilir.


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  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 12:40
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