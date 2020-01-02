Rekorların adamı Rıza

Geçtiğimiz yıla damga vuran isimlerden biri Rıza Kayaalp'ti. Grekoromen 130 kiloda mücadele eden Rıza, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkarken, rekorları da alt-üst etti. Avrupa'da 9, dünyada ise 4. kez şampiyonluk elde eden milli sporcu bu başarıya ulaşan ilk Türk güreşçi oldu. Şimdi hedefi Tokya 2020.