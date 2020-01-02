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02 Ocak 2020, Perşembe
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Rekorların adamı Rıza

Rekorların adamı Rıza

Geçtiğimiz yıla damga vuran isimlerden biri 'ti. Grekoromen 130 kiloda mücadele eden Rıza, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkarken, rekorları da alt-üst etti.

Geçtiğimiz yıla damga vuran isimlerden biri 'ti. Grekoromen 130 kiloda mücadele eden Rıza, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkarken, rekorları da alt-üst etti. Avrupa'da 9, dünyada ise 4. kez şampiyonluk elde eden milli sporcu bu başarıya ulaşan ilk Türk güreşçi oldu. Şimdi hedefi Tokya 2020.

  1. 2.1.2020
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