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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Grekoromen güreşte şampiyonu belli oluyor

Grekoromen güreşte Süper Lig şampiyonu belli oluyor

Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan , , Ankara ASKİ Spor ve Şekerspor, yarı finale yükseldi.

Ligde yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.

Yarı finalde, A Grubu'nun lideri ile B Grubu'nun ikincisi Şekerspor, B Grubu'nun birincisi Ankara ASKİ Spor ile A Grubu'nun ikincisi karşılaşacak.

Galip gelen takımlar şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için karşı karşıya gelecek.

  1. 13.11.2019
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