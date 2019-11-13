Grekoromen güreşte Süper Lig şampiyonu belli oluyor
Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ankara ASKİ Spor ve Kayseri Şekerspor, yarı finale yükseldi.
Ligde yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.
Yarı finalde, A Grubu'nun lideri İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile B Grubu'nun ikincisi Kayseri Şekerspor, B Grubu'nun birincisi Ankara ASKİ Spor ile A Grubu'nun ikincisi Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.
Galip gelen takımlar şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için karşı karşıya gelecek.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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