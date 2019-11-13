İşitme Engelliler Tekvando'da milli sporculardan 17 madalya - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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İşitme Engelliler Tekvando'da milli sporculardan 17 madalya

İşitme Engelliler Tekvando'da milli sporculardan 17 madalya

Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türk sporcular toplamda 17 madalya kazandı. Yerleşkesi'ndeki Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 'nin yanı sıra Hırvatistan, Ukrayna, ve Rusya'dan 80 sporcu mücadele etti.

şampiyonada 10'u kadın 25 sporcu ile yer aldı. İki gün süren şampiyonada Türk sporcular 4 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazandı.

Şampiyonada 57 kilo kadınlarda altın, Selma Canlı gümüş, +67 kilo kadınlarda Selver Şeker altın, 58 kilo erkeklerde Muhammed Burak Ekinci bronz, 68 kilo erkeklerde altın, 80 kilo erkeklerde Batuhan Şimşek ile Mehmet Kızılkaya bronz, +80 kilo erkeklerde Osman Geçit gümüş, Adem İnan elde etti.

Türkiye, erkekler takım müsabakası ile karma takım müsabakasında bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler poomse kategorisinde altın, kadınlar poomse kategorisinde de Sümeyye Menevşe ile Ayşegül Gökkaya bronz madalya kazandı. Kadınlar poomse ikili takımda Yusuf Şiyar Kıran ile Türkan Teke gümüş, ile Gurbet Yiğiter bronz, poomse erkek takımlarda Zeki Çalışkan, İbrahim Atamer, Dursun Çalışkan gümüş madalya kazandı.

"SPORCU SAYISINI ÇOĞALTMAMIZ LAZIM"

İşitme Engeliler Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü Nafia Kılıç, gelecek yıl 'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. İşitme engelliler tekvando branşında sporcu sayısını artırmayı istediklerini anlatan Kılıç, şunları dedi:

"İşitme engelli sporcu sayımızı çoğaltmamız lazım. Bu konuda kulüp ve antrenörlere, okullara ve sosyal etkinlik yapacak spor şube müdürlüklerine çok iş düşüyor. Sayıyı çoğalttığımız zaman hedefimize yaklaşmamız daha kolay olacaktır. Çünkü işitme engellilerde sayı çok fazla değil. Az sayıda sporcuyla çok başarı elde ettik. Dünya şampiyonu, üst üste olimpiyat şampiyonluğu kazanan sporcularımız var. Sporcularımızla 2021'de yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na hazırlanacağız ve başarılı olacağımıza inanıyoruz."

  1. 13.11.2019
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