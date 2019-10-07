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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Milli tekvandocular 'nı 5 madalya ile tamamladı

Milli tekvandocular Avrupa Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı

, 'nı 5 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlılar, genel sıralamada 'nın ardından 2'nci oldu. Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından 'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası son gün müsabakalarıyla sona erdi.

45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde erkeklerde 73, 78 ve +78; kızlarda ise 63, 68 +68 kilolarda müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan 'yi son gün müsabakalarında 6 sıklette 5'i erkek 4'ü kız olmak üzere 9 sporcu temsil etti. Kızlar +65 kiloda ülkemizi temsil eden Berra Nur Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE, GENEL KLASMANDA AVRUPA 2'NCİSİ

Türkiye, bu sonuçlarla 'nı 2'si altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere 5 madalya ile tamamladı. Şampiyonanın ilk gününde erkekler 48 kiloda Server Balaban ile kızlar 44 kiloda Azra Çavuş altın, 52 kiloda Özge Özbey ile 59 kiloda Işıl Zafer gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Ay-yıldızlılar, şampiyonayı genel sıralamada 'nın ardından 2'nci olarak tamamladı. Türkiye, kız takım sıralamasında 3'üncü, erkek takım sıralamasında ise 4'üncü sırayı aldı. Şampiyonanın son gün müsabakalarını Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Konsolos Yardımcısı Gülay Demirtaş da izleyerek, milli takım kafilesine destek verdi. Şampiyonada görev yapan uluslararası hakem Berhan Arslan da şampiyonanın en iyi 5 hakeminden birisi olarak seçildi.

  1. 07.10.2019
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