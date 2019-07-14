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14 Temmuz 2019, Pazar
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gümüş madalyanın sahibi oldu

Salih Korkmaz gümüş madalyanın sahibi oldu

, 'nın son gününde iki yürüyüş yarışında iki madalya çıkardı. 20 kilometre kadınlarda 'ın altın madalyasının ardından da erkeklerde Avrupa ikincisi oldu.

'nın son gününde yürüyüşte altın, ise kazandı.

'in Gavle kentindeki şampiyonada 20 kilometre erkekler yarışını baştan sona önde götüren Salih Korkmaz, 18'inci kilometreye gelindiğinde bir dakikanın üzerinde bir farkla liderlikteydi. Mücadelede 1:21:00'lik olimpiyat barajını zorlayan Korkmaz, son iki kilometreye geldiğinde fenalaştı ve durakladı. 22 yaşındaki atlet, çok zorlanmasına karşın son kilometreye girmek üzere olduğu için yürüyüşe devam etti. Ancak takibindeki Rus atlet Vitaliy Mizunov, aradaki 200 metrelik farkı adım adım kapattı ve finişe yalnızca 40 metre kala öne geçerek ipi göğüsledi. Mizunov'un 1:21:29 ile bitirdiği yarışı Salih de 1:21:32 ile tamamlarken, aynı zamanda kendisine ait büyükler ve U23 rekorunu da 5 saniye indirdi.
Salih'in ikinci olduğu yarışta diğer Türk yürüyüşçü Abdülselam İmuk da 1:24:34'lük derece yaparken Avrupa 6'ncılığına ulaştı. Genç atlet, 1:26:26 olan PB derecesini 1:24:34'e indirdi.

  1. 14.07.2019
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