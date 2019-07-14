Salih Korkmaz gümüş madalyanın sahibi oldu

Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın son gününde yürüyüşte Ayşe Tekdal altın, Salih Korkmaz ise gümüş madalya kazandı.

İsveç'in Gavle kentindeki şampiyonada 20 kilometre erkekler yarışını baştan sona önde götüren Salih Korkmaz, 18'inci kilometreye gelindiğinde bir dakikanın üzerinde bir farkla liderlikteydi. Mücadelede 1:21:00'lik olimpiyat barajını zorlayan Korkmaz, son iki kilometreye geldiğinde fenalaştı ve durakladı. 22 yaşındaki atlet, çok zorlanmasına karşın son kilometreye girmek üzere olduğu için yürüyüşe devam etti. Ancak takibindeki Rus atlet Vitaliy Mizunov, aradaki 200 metrelik farkı adım adım kapattı ve finişe yalnızca 40 metre kala öne geçerek ipi göğüsledi. Mizunov'un 1:21:29 ile bitirdiği yarışı Salih de 1:21:32 ile tamamlarken, aynı zamanda kendisine ait Türkiye büyükler ve U23 rekorunu da 5 saniye indirdi.

Salih'in ikinci olduğu yarışta diğer Türk yürüyüşçü Abdülselam İmuk da 1:24:34'lük derece yaparken Avrupa 6'ncılığına ulaştı. Genç atlet, 1:26:26 olan PB derecesini 1:24:34'e indirdi.