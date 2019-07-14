Aktüel haberler (14.07.19)

ICARDI JUVE'YE

Sassoulo'dan Merih Demiral'ı 18 milyon euro karşılığında bünyesine katıp, Türkiye'de bir kez daha sempati kazanan Juventus, forvet hattında bomba patlatmak istiyor. Son 8 senedir Serie A'yı kazanan İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için çıldırdı. Genoa'dan stoper Romero'ya 26, Roma'dan sol bek Pellegrini'ye 22, Merih'e 18 milyon euro ödeyen Juve; Buffon, Rabiot ve Ramsey'i de ücretsiz olarak transfer ederek gücüne güç katmıştı. Geçen sezon Gonzalo Higuain'i 9 milyon euro'ya kiralayan Juve, oyuncuyu West Ham'a satarak, Inter ile bağlarını koparan Mauro Icardi'yi getirmek istiyor. 31 yaşındaki Higuain'in 35, 26'lık Icardi'nin ise 80 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor.?

JELOVAC 1 YIL UZATTI

Erkekler Basketbol Ligi ekibi Gaziantep, sözleşmesi sona eren Sırp oyuncu Stevan Jelovac ile 1 yıllık yeni kontrat yaptı. 1989 doğumlu, 2.08 metre boyundaki tecrübeli forvet, Gaziantep'e Alman ekibi Brose Bamberg'den transfer olmuştu.

MANU'DAN 70 MİLYON EURO'YA RET

Manchester United, satış listesine koyduğu Romelu Lukaku için Inter'den gelen 70 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi. 2017'de 75 milyon euro'ya aldığı Belçikalı için teklifin, ilk yıl 10 milyon kiralama, sonraki iki sene 30'ar milyon olduğu kaydedildi. ManU ise 26'lık golcü için parayı peşin istiyor.

MİHAJLOVİC'E ŞOK TEŞHİS

Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, lösemiye (kan kanseri) yakalandığını açıkladı. 50 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, "Ateşim yükseldi ve eşim test yaptırmamı istedi. Kan kanseri olduğumu öğrendim. Günler boyu ağladım, hayatım gözümün önünden geçti ama korkmuyorum. Savaşacağım" dedi.

WİMBLEDON'UN KRALİÇESİ HALEP!

Wimbledon tek kadınlar finalinde Serena Williams ile Simona Halep karşılaştı. Halep, iki seti de 6-2 alıp şampiyon oldu. Halep, ilk Wimbledon zaferini elde etti. Tek erkekler finalinde ise bugün 16.00'da Federer- Djokovic karşılaşacak. Maç Eurosport 2'de olacak.

HAMİLTON DAÇKA'DA

Darüşşafaka, Trinidad Tobagolu oyuncu Johnny Hamilton'ı aldı. 25'lik pivot ile 1+1 yıllık sözleşme yapıldı. Yeşil-siyahlılar, Erkan Veyseloğlu, Lamb ve Mahir Agva'dan sonra 4. transferini yaptı. En son Drive'da 49 maça çıkan Hamilton, 11.2 sayı, 8.7 ribaund, 2.4 blok ve 1.3 asist ortalamayla oynadı.