Aktüel haberler (13.07.19)

MESSİ CR7'Yİ SOLLADI

İş dünyası dergisi Forbes, 2019'un en çok kazanan ünlülerini açıkladı. Sporcular arasında zirveye çıkan isim Lionel Messi oldu. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, 127 milyon dolarlık kazancıyla spor dalında zirvenin sahibi olurken; genel sıralamada ise 4'üncü sırada yer aldı. Ronaldo 109 milyon dolarla en yakın takipçisi olurken; Neymar 105 milyon dolarla en çok kazanan 3'üncü sporcu oldu. Meksikalı boksör Canelo Alvarez, İsviçreli tenisçi Roger Federer üst sıralarda yer bulan diğer sporcular oldu.

25 YILDA 29 İMZA

Uruguaylı forvet Sebastian Abreu transfere doymuyor. Daha önce 28 farklı takımın formasını giyen 42 yaşındaki oyuncu, Uruguay ekibi Club Atlético Boston River'la anlaşarak rekorunu geliştirdi. Abreu 25 yıllık futbol hayatı boyunca 10 ülkeyi gezdi.

DJOKOVİC FİNALDE

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, tek erkeklerde finale yükselen ilk tenisçi oldu. İspanyol Roberto Bautista Agut karşı karşıya gelen Sırp raket; 6-2, 4-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 kazandı ve finale çıktı.

CROUCH BIRAKTI

Son olarak Burnley forması giyen 38 yaşındaki Peter Crouch futbolu bıraktığını açıkladı. Ocak ayında beri boşta olan İngiliz yıldız Tottenham, Liverpool ve Stoke City gibi takımlarda görev yaptı. Crouch, kariyerinde 667 maçta 187 gol, 69 asistle oynadı.

NBA'DE DEV TAKAS

Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets'ın iki süperstarı Russell Westbrook ile Chris Paul takas oluyor. Anlaşmaya göre Paul, Thunder'ın yolunu tutarken; kariyeri boyunca başka takımda oynamayan Westbrook ise Harden'la Rockets'ta tekrar buluşacak.

KADINLARDA FİNAL GÜNÜ

Wimbledon kadınlar finalinde Serena Williams ile Simona Halep, 15.00'te kapışacak. ABD'li Williams kazanırsa, Margaret Court'un "en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.

MİLLİLER PİSTTE

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ABD, Deniz Öncü de İspanya'da mücadele edecek. Toprak bu gece 00.00'da, Deniz ise bugün yapılacak sıralama turu sonrasında yarın 14.00'te pistte olacak.