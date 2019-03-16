Üniversiteler Kros Şampiyonası'nı Kayseri Erciyes Üniversitesi kazandı
16 Mart 2019, Cumartesi
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'nı  kazandı

Üniversiteler Kros Şampiyonası'nı Kayseri Erciyes Üniversitesi kazandı

Türkiye , Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapıldı. Müsabakalar sonunda şampiyonluk kupasını kazandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Türkiye 'nda 200'e yakın atlet yarıştı. Erkeklerde birinciliği 'nden Ramazan Barbaros 21:57'lik dereceyle kazanırken, Dumlupınar'dan Fetene Alemu Regasa ikinci, 'nden Sezgin Ataç da üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar yarışında ise yine Üniversitesi öğrencilerinden Burcu Subatan, 5 bin 600 metrelik parkuru 18:57'lik derecesiyle birinci bitirdi. 'nden Derya Kunur ikinci, aynı okuldan Emine Akbingöl de üçüncü sırayı aldı.

Yarışmalar sonunda yapılan puan klasmanında iki bireysel birinciliği çıkaran Erciyes Üniversitesi, 20 puanla ilk sırayı elde etmeyi başardı. Sıralamada ikinci, Dicle Üniversitesi ise üçüncü oldu.

  1. 16.03.2019
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